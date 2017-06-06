Вашингтон перестал грозить Пхеньяну авианосцами
Американские авианосцы ушли из Японского моря, однако они всегда могут туда вернуться.
Авианосцы «Карл Винсон» и «Рональд Рейган» покинули регион после того как провели трехдневные учения, сообщает NHK со ссылкой на источник в Пентагоне. Чиновник американского военного ведомства добавил, что Вашингтон продолжает следить за обстановкой на Корейском полуострове и готов соответствующим образом отреагировать на ее изменение.
Ранее сообщалось, что в Японское море был направлен третий авианосец «Нимиц». Однако затем Пентагон несколько изменил планы, решив, что авианосец сначала поучаствует в совместных учениях с индийскими и японскими кораблями, а затем пойдет в Персидский залив.
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