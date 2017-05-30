Вашингтон передумал вводить запрет на провоз ноутбуков в самолетах

Американские власти отказались от идеи введения запрета на провоз ноутбуков на авиарейсах из Европы.

Белый дом и ЕС условились о проведении переговоров по техническим вопросам, чтобы в итоге принять решение, которое устроит всех, сообщает издание Politico со ссылкой на представителя Еврокомиссии.

В настоящее время в США запрещено ввозить электронику на авиарейсах из аэропортов Египта, Иордании, Марокко, Катара, Турции, ОАЭ и Саудовской Аравии. Вашингтон объясняет это стремлением повысить безопасность пассажирских авиаперевозок. Некоторое время назад стало известно о намерении распространить данный запрет на все международные рейсы в США.