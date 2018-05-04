Вашингтон и Пекин не смогли договориться

США и Китаю не удалось урегулировать взаимоотношения в сфере экономики. Двухдневные переговоры завершились безрезультатно.

Вашингтон требовал от Пекина сокращения торгового дефицита до 200 миллиардов долларов, отзыва ряда исков из ВТО и регулярных отчетов о реализации совместных договоренностей.

Китайская сторона, в свою очередь, настаивала на прекращении расследования кажи интеллектуальной собственности США, прекращения дискриминации своих компаний и отмены 25-процентных пошлина товары из КНР.

Сторонам удалось прийти к соглашению только в том, что отношения между ними должны быть стабильными, а торговые и экономические споры должны разрешаться путем диалога, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на зарубежные СМИ.