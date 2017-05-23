Вашингтон отказался безвозмездно помогать Украине

Власти США не намерены продолжать оказывать Украине и ряду других стран военную помощь на безвозмездной основе.

По словам руководителя Административно-бюджетного управления Белого дома Мика Малвейни, на смену бесплатной помощи придут кредиты подтвердил, что ей на смену придут кредиты, передает URA.RU. Руководство Штатов уверено, что они принесут гораздо большую пользу.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя данное решение Вашингтона, отметил, что украинская модель выпрашивания у Запада денег «идет ко дну».