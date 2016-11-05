Вашингтон осудил Москву за ратификацию военного соглашения с Абхазией

Вице-президент США Джо Байден осудил Россию за ратификацию соглашения с Абхазией об объединенной группировке войск.

В то же время в ходе телефонного разговора он заверил премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили в поддержке со стороны Вашингтона суверенитета и территориальной целостности республики в пределах ее международно признанных границ. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

Соглашение России и Абхазии об объединенной группировке войск подписано около года назад и ратифицировано Госдумой 2 ноября. Согласно документу, группировка предназначена для реагирования на вооруженное нападение и другие угрозы безопасности одной из сторон.