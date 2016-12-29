Вашингтон официально объявит о введении новых санкций против России 29 декабря, сообщил телеканал CNN со ссылкой на свои источники.

Уточняется, что меры против России будут расширены после якобы имевших место кибератак, оказавших влияние на итоги выборов президента США.

Кроме того, власти США планируют предпринять меры в дипломатической сфере, а также «некоторые внезапные действия» против РФ.

Ранее президент США Барак Обама заявил, что Соединенные Штаты представят доказательства причастности России к совершению кибератак против Демократической партии, а также в попытках РФ повлиять на итоги выборов президента в США, сообщает «Федерал пресс».