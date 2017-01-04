Вашингтон объяснил отсутствие санкций против Путина

Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест объяснил, почему Белый дом до сих пор не ввел персональные санкции против президента России Владимира Путина.

«Санкции против глав государств - чрезвычайная мера, которая может быть использована только в определенных обстоятельствах», - сказал Эрнест.

"Было бы довольно экстраординарно, если бы сам господин Путин оказался среди людей в нашем списке", - заявил пресс-секретарь. Эрнест вновь бездоказательно утверждал, что, по оценкам разведки США, решение о хакерских атаках, приписываемых России, должно было быть одобрено на самом высоком уровне.

В Кремле причастность Москвы к кибератакам, которые якобы могли повлиять на исход американских выборов, неоднократно опровергали, напоминает ТАСС.