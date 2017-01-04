Вашингтон объяснил отсутствие санкций против Путина
Пресс-секретарь президента США Джош Эрнест объяснил, почему Белый дом до сих пор не ввел персональные санкции против президента России Владимира Путина.
«Санкции против глав государств - чрезвычайная мера, которая может быть использована только в определенных обстоятельствах», - сказал Эрнест.
"Было бы довольно экстраординарно, если бы сам господин Путин оказался среди людей в нашем списке", - заявил пресс-секретарь. Эрнест вновь бездоказательно утверждал, что, по оценкам разведки США, решение о хакерских атаках, приписываемых России, должно было быть одобрено на самом высоком уровне.
В Кремле причастность Москвы к кибератакам, которые якобы могли повлиять на исход американских выборов, неоднократно опровергали, напоминает ТАСС.
Следующая новость Сестра Майкла Джексона родила первенца в 50 лет
Дискуссии без купюр.
Читайте «Русскую планету» в социальных сетях и участвуйте в обсуждениях
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии