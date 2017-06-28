Вашингтон обвинил Россию в пособничестве рабовладению

Госдепартамент США опубликовал доклад, из которого следует, что между Северной Кореей и Россией существует некий «рабовладельческий заговор».

Американское внешнеполитическое ведомство утверждает, что Москва оказывает Пхеньяну помощь в торговле людьми. Кроме того, российские власти якобы разрешают КНДР строить на своей территории трудовые лагеря.

Доказательств, подтверждающих эти обвинения, в докладе не приводится, при этом Госдепартамент США ссылается на некие «достоверные источники», передает Nation News. При этом ведомство упрекает Москву в том, что она не предоставляет никаких отчетов о расследованиях в связи с данной ситуацией.

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