Вашингтон назвал условия возврата дипсобственности РФ
В США допускают возможность снятия ареста с российской дипломатической собственности при условии выполнения Москвой одного условия. Об этом заявил представитель белого дома Себастьян Горка.
Он пояснил, что Вашингтон ожидает от России подтверждения намерений в том, что касается прекращения огня в Сирии. Если он таковые получит, это увеличит шансы на улучшение отношений между двумя странами, сообщает URA.RU со ссылкой на американские и российские СМИ.
Загородные дачи постпредства России в Нью-Йорке и посольства в Вашингтоне были арестованы в конце прошлого года в связи с очередным расширением американских санкций в отношении РФ. В МИД России готовят ответ на действия Штатов.
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