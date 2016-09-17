Вашингтон назвал причину отказа рассекретить данные соглашения с РФ
В США считают, что обнародование данных о соглашении Москвы и Вашингтона может повредить безопасности в Сирии. Ранее запланированное заседание Совбеза ООН по Сирии было отменено.
Вашингтон считает, что обнародование деталей может сказаться на мерах безопасности в доставке гуманитарной помощи в Сирии. Соглашение будет обсуждаться в Нью-Йорке к началу Генассамблеи ООН на следующей неделе.
Власти США ранее заявили, что не готовы обсуждать соглашение по Сирии с Совбезом ООН, сообщает РИА «Новости». Соглашение было достигнуто 9 сентября министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.
Следующая новость СМИ сообщили об упразднении антикоррупционного главка МВД РФ
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии