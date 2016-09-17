Вашингтон назвал причину отказа рассекретить данные соглашения с РФ

В США считают, что обнародование данных о соглашении Москвы и Вашингтона может повредить безопасности в Сирии. Ранее запланированное заседание Совбеза ООН по Сирии было отменено.

Вашингтон считает, что обнародование деталей может сказаться на мерах безопасности в доставке гуманитарной помощи в Сирии. Соглашение будет обсуждаться в Нью-Йорке к началу Генассамблеи ООН на следующей неделе.

Власти США ранее заявили, что не готовы обсуждать соглашение по Сирии с Совбезом ООН, сообщает РИА «Новости». Соглашение было достигнуто 9 сентября министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и госсекретарем США Джоном Керри.