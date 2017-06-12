Вашингтон намерен наказать Россию

США хотят наказать Россию за вмешательство в президентские выборы и в политические процессы по всему миру.

В ближайшее время Конгресс США намерен рассмотреть законопроект об ужесточении санкций против России. Об этом в интервью телеканалу CBS News рассказал сенатор-республиканец Линдси Грэм.

«Мы не станем восстанавливать отношения с Россией, пока не накажем ее за попытки разрушения демократии», - заявил он. При этом подчеркнул, что коллеги-конгрессмены, отказавшиеся проголосовать за ужесточение санкций, будут считаться предателями демократии. Таковым станет и президент Дональд Трамп, если откажется подписать соответствующий закон.

США неоднократно обвиняли Россию в кибератаках с целью повлиять на ход президентских выборов в стране. Москва все эти нападки отвергает, называя намеренным разжиганием русофобии.