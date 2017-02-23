Вашингтон может прекратить поддержку «умеренной» оппозиции в Сирии

В США ожидают появления нового плана по борьбе с «Исламским государством» (ИГ, террористическая группировка запрещена в РФ), который президент Трамп поручил разработать до конца февраля. Эксперты не исключают, что Вашингтон сократит или вообще прекратит поддерживать умеренную оппозицию и использовать сирийских курдов против боевиков.

Американская газета Washington Post со ссылкой на американских чиновников предположила, что общая цель США будет заключаться в том, чтобы сфокусироваться на борьбе с ИГ (запрещена в РФ), другими террористическими группировками, не отвлекаясь на гражданскую войну в Сирии и продвижение демократии, сообщает РИА Новости.

По официальным данным Пентагона, на данный момент в Сирии находятся около 500 бойцов американского спецназа, а также военные советники, которые оказывают помощь местным силам в борьбе с террористами.

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Теги:
Места: США, Сирия
Организации: Пентагон
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