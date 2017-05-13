«Варяг» провел учения с фрегатом ВМС Сингапура

Ракетный крейсер Тихоокеанского флота «Варяг» провел совместное учение с фрегатом «Суприм» ВМС Сингапура в Южно-Китайском море.

Об этом РИА Новости сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан второго ранга Владимир Матвеев.

Он заявил: «В рамках отработки практического этапа военно-морского учения стран Западно-тихоокеанского морского симпозиума гвардейский ракетный крейсер «Варяг» провел совместное учение по связи и маневрированию с фрегатом «Суприм» ВМС Республики Сингапур в южной части Южно-Китайского моря».

Крейсер «Варяг» участвует в походе, посвященном развитию военно-морского сотрудничества с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона. В рамках этого похода он посетил Южную Корею, Филиппины, Вьетнам и Таиланд.

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