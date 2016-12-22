Варвару Караулову приговорили к четырем с половиной годам заключения

Бывшая студентка философского факультета МГУ Варвара Караулова, сменившая имя и фамилию на Александра Иванова, признана виновной в попытке присоединиться к террористической группировке «Исламское государство» (запрещенная в РФ организация) и приговорена к четырем годам и шести месяцам лишения свободы.

- Признать Иванову виновной и назначить наказание в виде четырех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии общего режима, - цитирует «Интерфакс» судью Московского окружного военного суда Александра Абабкова.

Ранее прокурор Михаил Резниченко в ходе прений сторон просил признать Караулову виновной в инкриминируемом ей преступлении и приговорить ее к пяти годам лишения свободы. Он отметил повышенную общественную опасность совершенного, так как подсудимая, по его словам, собиралась стать снайпером или смертницей.

Адвокаты Карауловой просили оправдать их подзащитную. Защита настаивает, что представленные стороной обвинения доказательства, а также заслушанные на суде свидетели не подтверждают намерения девушки стать террористкой.

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