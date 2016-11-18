Варвару Караулову отчислили из МГУ

Варвара Караулова, обвиняемая в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» (запрещена в РФ), отчислена с философского факультета МГУ имени Ломоносова по собственному желанию, сообщили в пресс-службе университета.

Как отмечается в материале, в сентябре Караулова написала заявление с просьбой отчислить ее из числа студентов философского факультета по собственному желанию.

Весной 2015 году студентка Караулова в тайне от родителей из Москвы отправилась в Турцию, где намеревалась пересечь сирийскую границу. Согласно материалам дела, поездке девушки предшествовала переписка с вербовщиком ИГ. По словам самой девушки, она была влюблена и хотела выйти замуж. Карауловой, которая впоследствии сменила имя и фамилию, предъявлено обвинение в попытке участия в террористической организации. Согласно материалам дела, в ходе допроса она признала свою вину, сообщает Интерфакс.