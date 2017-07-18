Варвара Караулова пожаловалась на приговор в ЕСПЧ

Экс-студентка МГУ Александра Иванова (Варвара Караулова), осужденная на 4,5 года за попытку примкнуть к террористической группировке «Исламское государство» (запрещена в РФ), пожаловалась в Европейский суд по правам человека, сообщил адвокат Игорь Зубер, представляющий интересы Карауловой в международном суде.

По его словам, правительство должно представить свою позицию Европейскому суду в срок до 15 сентября.

Адвокат уточнил, что Караулова подала жалобу на многочисленные нарушения ее прав, допущенные на стадии предварительного расследования, а также на необоснованно жесткий приговор.

22 декабря прошлого года суд признал Варвару Караулову виновной в попытке присоединиться к террористической организации «Исламское государство» и назначил ей наказание в виде 4,6 лет колонии общего режима.

27 мая 2015 года 19-летняя Варвара Караулова сообщила родителям, что едет в университет, однако на занятия не явилась, не явилась, а отправилась в аэропорт и улетела в Турцию. В начале июня она была задержана на турецко-сирийской границе с группой людей, которые планировали присоединиться к террористической организации «Исламское государство». 11 июня девушку депортировали в Москву и вернули родителям, однако следователи заподозрили, что она планирует новый побег, после чего было принято решение о задержании студентки. В военном суде Караулова заявила, что дала признательные показания под давление следствия, а также сообщила, что не планировала становится террористкой, а уехала, чтобы выйти замуж за мужчину, с которым она познакомилась в соцсетях, сообщает «Интерфакс».

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