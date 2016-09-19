В Варшаве самолет компании "Аэрофлот" задел крылом другое судно

В аэропорту Варшавы самолет А320 компании "Аэрофлот" задел при рулении другое судно. Из-за инцидента рейс в Москву был задержан на шесть часов.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. После происшествия специалисты решили проверить судно, из-за чего рейс был отложен.

СМИ отмечают, что инцидент случился по вине пилота компании "Аэрофлот". Аэропорт Варшавы работает в штатном режиме, сообщает РИА "Новости".