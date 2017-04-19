Варшава попросила США надавить на Москву

Польша ожидает помощи от США в деле расследования авиакатастрофы президентского Ту-154 под Смоленском.

Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил после встречи с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, что Варшава рассчитывает на любую помощь по данному делу. «Техническая, помощь в следствии, также помощь политическая в виде давления на Москву», - цитирует его «Лента.ру».

Министр добавил, что польская сторона заинтересована и в юридической помощи, поскольку собирается жаловаться в международный суд, если Россия откажется сотрудничать.

Ващиковский выразил надежду на то, что Тиллерсон посмотрит на ситуацию «свежим взглядом» и сможет оказать Варшаве помощь.