Варшава попросила США надавить на Москву
Польша ожидает помощи от США в деле расследования авиакатастрофы президентского Ту-154 под Смоленском.
Министр иностранных дел Польши Витольд Ващиковский заявил после встречи с главой Госдепартамента США Рексом Тиллерсоном, что Варшава рассчитывает на любую помощь по данному делу. «Техническая, помощь в следствии, также помощь политическая в виде давления на Москву», - цитирует его «Лента.ру».
Министр добавил, что польская сторона заинтересована и в юридической помощи, поскольку собирается жаловаться в международный суд, если Россия откажется сотрудничать.
Ващиковский выразил надежду на то, что Тиллерсон посмотрит на ситуацию «свежим взглядом» и сможет оказать Варшаве помощь.
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