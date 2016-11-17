Варшава назвала условия нормализации отношений с Москвой

Польша согласна на восстановление политического диалога с Россией при условии соблюдения Москвой некоторых условий. Об этом заявил глава польского МИД Витольд Ващиковский.

«Президент Путин говорит, что готов сделать все, я отвечаю: не надо всего, пускай начнет с того, что отдаст обломки и отменит экономические санкции, наложенные на Польшу. Тогда мы вернемся к прагматическому разговору», - цитируют министра «Известия» со ссылкой на агентство РАР.

Речь, в частности, идет об обломках самолета Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, потерпевшего катастрофу в Смоленской области в апреле 2010 года. Ранее в СКР отмечали, что передача фрагментов самолета невозможна до завершения расследования обстоятельств катастрофы.