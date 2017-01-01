Ванга предрекла России роль спасительницы мира в 2017 году и начало краха Европы

Единственное государство, которое может остановить страшные геополитические перемены и в конечном итоге Третью мировую войну - это Россия, которая объединит под своим крылом все славянские народы. Такое пророчество сделала болгарская ясновидящая Ванга.

Россия подарит всему миру надежду на обретение стабильности и принесет духовное возрождение США, в то время как «остальные страны начнут рвать друг друга на куски, как животные», - сообщает РЕН ТВ.

Предсказательница предрекла также то, что международное сообщество признает превосходство России и добровольно начнет соблюдать субординацию по отношению к ней.

В предсказаниях Ванги на 2016 год говорилось об усилении экстремизма. В частности, она рассказала о «великой исламской войне», которая выйдет за пределы Ближнего Востока и приведет в конечном итоге к полному краху Европы к 2044 году.

Вместе с тем ряд предсказаний болгарской ясновидящей не сбылись. Так, она предрекала Третью мировую войну, которая должна была длиться с осени 2010 года по осень 2014 года. В ее ходе должны были применяться различные виды запрещенного вооружения.