Вандалы сняли мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе
В ночь на 25 июня в Одессе была демонтирована мемориальная табличка в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.
Об этом стало известно из сообщения Одесской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода», передает Газета.ru. Однако кто именно снял табличку, они не называют.
В сообщении говорится: «Мемориальной таблички в честь «мясника» Жукова в Одессе больше нет».
В августе прошлого года была разбита мемориальная доска маршалу Жукову, которая располагалась на одном из зданий по улице Дворянской. В мае этого года вандалы осквернили памятник советскому полководцу в микрорайоне Таирово.
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