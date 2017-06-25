Вандалы сняли мемориальную доску маршалу Жукову в Одессе

В ночь на 25 июня в Одессе была демонтирована мемориальная табличка в честь маршала Советского Союза Георгия Жукова.

Об этом стало известно из сообщения Одесской городской организации Всеукраинского объединения «Свобода», передает Газета.ru. Однако кто именно снял табличку, они не называют.

В сообщении говорится: «Мемориальной таблички в честь «мясника» Жукова в Одессе больше нет».

В августе прошлого года была разбита мемориальная доска маршалу Жукову, которая располагалась на одном из зданий по улице Дворянской. В мае этого года вандалы осквернили памятник советскому полководцу в микрорайоне Таирово.