Вандалы разрушили скульптуры к Кубку Конфедераций в Петербурге
Вандалы повредили несколько скульптур в Санкт-Петербурге, установленных к началу Кубка конфедерации на Университетской набережной, Сеной площади и Павловском шоссе, сообщили в комитете по благоустройству Смольного.
Как уточняется в материале, неизвестные похитили футбольный мяч из скульптуры на Университетской набережной.
На Сенной площади вандалы раскололи объект пополам, а на Павловском шоссе исчез каркас в виде футбольного мяча, в котором садовники должны были высадить цветы.
Всего в городе 15 мая было установлено почти 300 элементов, которые символизируют Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 в Казани, Сочи, Петербурге и Москве, сообщает «Санкт-Петербург.ру».
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