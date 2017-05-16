Вандалы разрушили скульптуры к Кубку Конфедераций в Петербурге

Вандалы повредили несколько скульптур в Санкт-Петербурге, установленных к началу Кубка конфедерации на Университетской набережной, Сеной площади и Павловском шоссе, сообщили в комитете по благоустройству Смольного.

Как уточняется в материале, неизвестные похитили футбольный мяч из скульптуры на Университетской набережной.

На Сенной площади вандалы раскололи объект пополам, а на Павловском шоссе исчез каркас в виде футбольного мяча, в котором садовники должны были высадить цветы.

Всего в городе 15 мая было установлено почти 300 элементов, которые символизируют Кубок конфедераций, который пройдет с 17 июня по 2 июля 2017 в Казани, Сочи, Петербурге и Москве, сообщает «Санкт-Петербург.ру».