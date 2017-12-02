Вандалы расписали стены московского храма

Вандалы расписали стены храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Москве, сообщили в столичном главке МВД.

Полиция начала проверку инцидента, передает телеканал «360». Уточняется, что надписи на стенах церкви появились еще 29 ноября.

В полицию с заявлением о вандализме обратился мужчина 1961 года рождения, который «сообщил о том, что неизвестные нанесли надписи на стену здания на улице Талалихина».

Ранее в Праге неизвестные изрисовали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.