Вандалы расписали стены московского храма
Вандалы расписали стены храма Иерусалимской иконы Божией Матери в Москве, сообщили в столичном главке МВД.
Полиция начала проверку инцидента, передает телеканал «360». Уточняется, что надписи на стенах церкви появились еще 29 ноября.
В полицию с заявлением о вандализме обратился мужчина 1961 года рождения, который «сообщил о том, что неизвестные нанесли надписи на стену здания на улице Талалихина».
Ранее в Праге неизвестные изрисовали памятник маршалу Советского Союза Ивану Коневу.
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