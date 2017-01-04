Вандалы повредили памятник Гагарину в Загребе
В Хорватии неизвестные совершили акт вандализма в отношении памятника первому космонавту планеты Юрию Гагарину. На монументе, находящемся в Загребе, вандалы опалили мрамор и повредили надпись.
Памятник Юрию Гагарину был открыт в центре Загреба в октябре 2016 года. Его открытие было приурочено к 55-й годовщине первого полета в космос.
Ранее в 2016 году в Загребе был открыт бюст всемирно известному русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину, а в будущем планируется открытие памятника великому русскому поэту Сергею Есенину, сообщает ТАСС.
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