Вандал устроил погром на Поклонной горе в Москве

Житель Смоленской области повредил Вечный огонь на Поклонной горе в Москве.

Вандал сломал трубки подачи газа и сорвал с креплений посты несения службы почетного караула.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится в психиатрической больнице, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».