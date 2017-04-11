Вандал устроил погром на Поклонной горе в Москве
Житель Смоленской области повредил Вечный огонь на Поклонной горе в Москве.
Вандал сломал трубки подачи газа и сорвал с креплений посты несения службы почетного караула.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. В настоящее время он находится в психиатрической больнице, сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня».
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