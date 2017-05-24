Вампиры заводят «подружек» из корысти

Ученые объяснили, для чего летучие мыши заводят «подружек» вне семей. По данным экспертов, это помогает им выживать, если они лишатся доноров крови.

Таким способом рукокрылые укрепляют социальные и пищевые взаимосвязи. Иногда они не могут добыть еду по несколько дней даже без вмешательства человека, - сообщают «РИА Новости».

Хотя большинство употребляют насекомых или фрукты, некоторые виды способны бросаться на людей или домашний скот, если не могут насытиться кровью диких животных.

Ранее исследователей взволновала угроза массовой гибели видов в Европе. В Северной Америке за 10 лет умерли около 6 миллионов особей.