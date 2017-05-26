Валютный фонд не даст денег Украине без проведения реформ

Украина должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформе, чтобы получить пятый финансовый транш на восстановление экономики.

Международный валютный фонд выдвинул условия, что их специалисты будут тесно сотрудничать с представителями Украины все последующие недели, чтобы поддержать продвижение в реализации реформ.

По последним данным МВФ, экономика Украины продолжает свое восстановление с ожидаемым ростом на уровне более 2%, отмечает РИА Новости.

Вице-премьер страны Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.

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