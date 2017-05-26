Валютный фонд не даст денег Украине без проведения реформ
Украина должна принять законопроекты по земельной и пенсионной реформе, чтобы получить пятый финансовый транш на восстановление экономики.
Международный валютный фонд выдвинул условия, что их специалисты будут тесно сотрудничать с представителями Украины все последующие недели, чтобы поддержать продвижение в реализации реформ.
По последним данным МВФ, экономика Украины продолжает свое восстановление с ожидаемым ростом на уровне более 2%, отмечает РИА Новости.
Вице-премьер страны Павел Розенко заявил, что украинские власти будут обсуждать с миссией пенсионную реформу, настаивая на сохранении нынешнего пенсионного возраста.
Следующая новость Банковские депозиты малого бизнеса получат страховку
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии