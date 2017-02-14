Валютные интервенции Минфина РФ могут ускорить инфляцию
Глава Сбербанка Герман Греф прогнозирует ускорение роста инфляции в РФ на 0,3-0,5 процентного пункта, если Минфин РФ будет проводить валютные интервенции.
- Мы не видим существенного влияния ни на инфляцию, ни на курс. По нашим оценкам, это может в инфляции дать 0,3, максимум - 0,5 процентного пункта, не больше. Влияние на курс рубля - 1,5-2 рубля, это максимум. Но сейчас прогнозировать очень тяжело, - цитирует ТАСС слова Грефа.
Он также считает, если цена на нефть останется на сегодняшнем уровне, то покупки валюты могут составить минимум 20-22 миллиарда долларов.
Кроме того, Греф отметил, что зависимость рубля от цен на нефть не будет столь прямой, как это было ранее.
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