Валуев разберется с забившими 20 голов в свои ворота хоккеистами

Депутат Госдумы РФ, чемпион мира по боксу, вице-президент Федерации хоккея с мячом России Николай Валуев заявил что разберется в ситуации с командами по хоккею с мячом «Водник» и «Байкал-Энергия», которые забили 20 голов в собственные ворота.

По мнению Валуева, дисквалификации должны быть подвергнуты не только тренеры, но и все игроки.

- Тренер по идее должен знать все, что происходит в его команде. Но я удивляюсь, почему по отношению к этим игрокам, забивавшим, ничего не было применено. Вопрос этот надо решить обязательно. Вот сегодня и позвоню, узнаю, — пообещал Валуев в разговоре с «Национальной службой новостей».

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет Федерации хоккея с мячом России дисквалифицировал на 2,5 года главных тренеров команд «Водник» и «Байкал-Энергия» Игоря Гапановича и Евгения Ерахтина за то, что во время матча команды забили в общей сложности 20 голов, каждая в собственные ворота.

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Места: Россия
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