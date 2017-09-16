Валентина Терешкова и Светлана Савицкая отберут будущих военных летчиц

Первая в мире женщина-космонавт Валентина Терешкова и дважды Герой Советского Союза, летчик-космонавт Светлана Савицкая войдут в состав приемной комиссии по отбору первых в послевоенной истории девушек-летчиц для обучения в Краснодарском высшем военном училище летчиков.

Как сообщает «РИА Новости», отбор кандидаток закончится 24 сентября. Помимо Валентины Терешковой и Светланы Савицкой, в состав приемной комиссии войдут заслуженный военный летчик РФ, Герой Советского Союза Николай Антошкин и 102-кратная рекордсменка мира, летчик-испытатель 1-ого класса Марина Попович.

В настоящее время на поступление в училище претендуют 100 кандидаток из 30 субъектов РФ. Всего для девушек выделено лишь 15 мест. Отбор абитуриентов будет проходить по результатам сдачи ЕГЭ, профессионально-психологического заключения, военно-летной комиссии и нормативов по физической подготовке.

12 августа стало известно, что Краснодарское военное летное училище впервые в истории начнет принимать на обучение девушек.