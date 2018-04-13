Валентина Матвиенко за год заработала 23 млн рублей

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2017 году заработала 23 миллиона рублей, следует из опубликованной декларации о доходах.

Супруг Валентины Матвиенко в прошлом году заработал 17,6 миллиона рублей.

Кроме того, в собственности Матвиенко имеется дачный участок площадью 3,6 тысячи квадратных метров, дачный склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке, а также дача, площадь которой составляет 729 квадратных метров.

Также у спикера есть квартира площадью 290 квадратных метров, сообщает «РИА Новости».