Валентина Матвиенко за год заработала 23 млн рублей
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко в 2017 году заработала 23 миллиона рублей, следует из опубликованной декларации о доходах.
Супруг Валентины Матвиенко в прошлом году заработал 17,6 миллиона рублей.
Кроме того, в собственности Матвиенко имеется дачный участок площадью 3,6 тысячи квадратных метров, дачный склон, прилегающий к участку и не подлежащий застройке, а также дача, площадь которой составляет 729 квадратных метров.
Также у спикера есть квартира площадью 290 квадратных метров, сообщает «РИА Новости».
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