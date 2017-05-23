Валентина Матвиенко высказалась за запрет участия подростков в протестных акциях

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо на законодательном уровне запретить несовершеннолетним гражданам участвовать в протестных акциях.

«Убеждена, что несовершеннолетние граждане — дети, подростки — не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить», - сказала она в интервью «Известиям».

Она добавила, что в ходе таких акций дети подвергаются риску, создается угроза их безопасности. Кроме того, подростки далеко не всегда способны принимать взвешенные решения.

Матвиенко не исключила, что данный вопрос будет обсуждаться в рамках возглавляемой ею палаты парламента.