Валентина Матвиенко высказалась за запрет участия подростков в протестных акциях
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко считает, что необходимо на законодательном уровне запретить несовершеннолетним гражданам участвовать в протестных акциях.
«Убеждена, что несовершеннолетние граждане — дети, подростки — не должны участвовать в подобного рода акциях, особенно если они несанкционированные. Семьи, педагоги, родительские комитеты, органы власти должны думать над тем, как этого не допустить», - сказала она в интервью «Известиям».
Она добавила, что в ходе таких акций дети подвергаются риску, создается угроза их безопасности. Кроме того, подростки далеко не всегда способны принимать взвешенные решения.
Матвиенко не исключила, что данный вопрос будет обсуждаться в рамках возглавляемой ею палаты парламента.
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