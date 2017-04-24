Валентина Матвиенко сравнила Роскомнадзор с «сонным царством»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Роскомнадзор в отсутствии инициативы в решении важнейших вопросов в сфере интернета.

Она критически оценила деятельность организации по противодействию распространению через интернет наркотиков, а также по пресечению деятельности групп по склонению детей и подростков к суицидам.

«Предложите комплекс мер, что делать, как остановить распространение наркотиков в интернете. То же касается суицидов. Почему вы там как сонное царство? Вы все время идете в хвосте. Вы что, не понимаете? Пока, уважаемый Александр Александрович, складывается впечатление отсутствия всяческой инициативы и заинтересованности в решении этих важных вопросов», - посетовала она к главе ведомства Александру Жарову на заседании Совета законодателей.

Она заявила о необходимости противодействовать вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность через интернет, а также усилить профилактику подросткового суицида. При этом решать эти проблемы нужно на международном уровне, сообщает РБК.