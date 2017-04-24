Валентина Матвиенко сравнила Роскомнадзор с «сонным царством»

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко обвинила Роскомнадзор в отсутствии инициативы в решении важнейших вопросов в сфере интернета.

Она критически оценила деятельность организации по противодействию распространению через интернет наркотиков, а также по пресечению деятельности групп по склонению детей и подростков к суицидам.

«Предложите комплекс мер, что делать, как остановить распространение наркотиков в интернете. То же касается суицидов. Почему вы там как сонное царство? Вы все время идете в хвосте. Вы что, не понимаете? Пока, уважаемый Александр Александрович, складывается впечатление отсутствия всяческой инициативы и заинтересованности в решении этих важных вопросов», - посетовала она к главе ведомства Александру Жарову на заседании Совета законодателей.

Она заявила о необходимости противодействовать вовлечению в экстремистскую и террористическую деятельность через интернет, а также усилить профилактику подросткового суицида. При этом решать эти проблемы нужно на международном уровне, сообщает РБК.

Новости по теме
Теги:
Места: Россия
События: общество
Следующая новость В Петербурге ищут насильников воспитанника детдома

Комментарии

Авторизуйтесь чтобы оставлять комментарии.
Интересное в интернете
Читайте самое важное в вашей ленте
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
личный кабинет
Спасибо, я уже читаю «Русскую Планету»
Центральный ФО
Южный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Сибирский ФО
Уральский ФО
Приволжский ФО
Северо-Кавказский ФО