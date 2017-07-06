Валентина Матвиенко против блокировки иностранных СМИ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко высказалась против блокировки деятельности некоторых зарубежных СМИ, вещающих на территории России.

По ее словам, российское законодательство в этой сфере является вполне достаточным, оптимальным. Его и надо выполнять.

Парламентарий также выразила уверенность, что «никаких новых ограничений, «зажимов» не требуется».

«Я подобные идеи не поддерживаю. Мы не пойдем по пути тех государств, власти которых пытаются препятствовать деятельности неугодных им СМИ, ограничивать свободу слова», - цитирует «Интерфакс» слова Матвиенко.

Ранее стало известно, что сенаторы обсуждают возможность блокировать иностранные СМИ, вещающие на территории России, в случае нарушения ими российского законодательства.