Валентина Матвиенко: Хромая утка — это всегда плохо

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в 2018 году ротация губернаторского корпуса РФ продолжится, так как у некоторых чиновников заканчиваются полномочия, и часть из них не собирается идти на следующий срок.

Валентина Матвиенко подчеркнула, что есть и иные причины ротации губернаторов.

Также она добавила, что до конца текущего года новых отставок глав регионов не будет.

Валентина Матвиенко посетовала, что СМИ часто преувеличивают или дают неверную информацию по поводу тех или иных перестановок в правительстве, и призвала их проявлять больше взвешенности, такта, обсуждая возможные кадровые перемены.

По ее словам, «хромая утка» — это всегда плохо», имея в виду, что СМИ зачастую начинают информировать об уходе или отставке губернатора раньше, чем это планировалось, или вообще не планировалось, передает РБК.