Вакцины от рака прошли первые успешные испытания

Группа научных сотрудников из США, Германии и Австрии провела первые испытания вакцин против рака.

В ходе первого испытания прививки с вакциной поставили шести добровольцам, страдавшим от рака кожи. Уточняется, что у четверых из них на протяжении 25 месяцев не наблюдалось рецидивов меланомы, - сообщает «Российская газета».

Отмечается, что после второго испытания у восьми испытуемых через 23 месяца раковые опухоли исчезли полностью.