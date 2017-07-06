Вакцины от рака прошли первые успешные испытания
Группа научных сотрудников из США, Германии и Австрии провела первые испытания вакцин против рака.
В ходе первого испытания прививки с вакциной поставили шести добровольцам, страдавшим от рака кожи. Уточняется, что у четверых из них на протяжении 25 месяцев не наблюдалось рецидивов меланомы, - сообщает «Российская газета».
Отмечается, что после второго испытания у восьми испытуемых через 23 месяца раковые опухоли исчезли полностью.
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