Вакцину от рака испытают на людях

Революционная вакцина от рака, разработанная американскими учеными, в ближайшее время начнет проходить клинические испытания, рассказал Рон Леви из Стэнфордского университета.

По его словам, это лишь первая стадия развития иммунотерапии, поэтому сначала необходимо понять, насколько препарат будет безопасен для пациента.

«Не стоит бежать в больницу и просить эту вакцину – в лучшем случае, она будет готова не раньше, чем через два-три года», — подчеркнул Рон Леви.

Американские ученые уже несколько лет пытаются создать новые виды иммунотерапии, которые смогли бы обучать организм человека отличать нормальные ткани от злокачественных опухолей.

Недавно им удалось создать две революционных вакцины от рака, избавившие 97 процентов подопытных мышей от опухолей сразу нескольких типов.

Клинические испытания новой вакцины будут проводиться на людях. Для этого ученые скоро начнут набор добровольцев. В исследовании примут участие 35 человек, страдающих от легких форм лимфомы.

Новая вакцина, в отличие от химио- и радиотерапии не вызывает побочных эффектов, кроме легкого раздражения кожи.

Молекулярные биологи и медики во всем мире возлагают надежду на иммунотерапию при борьбе с раком, аллергией, диабетом и другими пока неизлечимыми заболеваниями, сообщает «РИА Новости».