Вадима Мулермана похоронят на родине

Советский эстрадный певец Вадим Мулерман, скончавшийся в США, будет похоронен в родном Харькове.

Тело артиста будет кремировано, а прах – доставлен на родину. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на подругу Мулермана и его коллегу по сцене Нину Бродскую.

О смерти певца стало известно накануне. Он скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.