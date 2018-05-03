Вадима Мулермана похоронят на родине
Советский эстрадный певец Вадим Мулерман, скончавшийся в США, будет похоронен в родном Харькове.
Тело артиста будет кремировано, а прах – доставлен на родину. Об этом сообщает телеканал «360» со ссылкой на подругу Мулермана и его коллегу по сцене Нину Бродскую.
О смерти певца стало известно накануне. Он скончался в Нью-Йорке на 80-м году жизни. Причиной смерти стало онкологическое заболевание.
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