СМИ узнали о значительном сокращении финпомощи США Украине
США планируют сократить объем финансовой помощи Украине на две трети. Ранее обещанные Вашингтоном 570 миллионов долларов Киев не получит.
По сведениям издания Foreign Policy, помощь США Украине ограничиться 177 миллионами долларов. Кроме того, Госдепартамент намерен сократить поддержку еще ряда развивающихся стран.
Внешнеполитическое ведомства США намерено направить средства из программы помощи на развитие проекта, связанно с национальной безопасностью США.
Следующая новость В Пентагоне оценили профессионализм российских летчиков
Читайте только самое важное!
Подпишитесь на «Русскую планету» в социальных сетях и читайте наиболее актуальные материалы
Каждую пятницу мы будем присылать вам сборник самых важных
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
и интересных материалов за неделю. Это того стоит.
Закрыть окно Вы успешно подписались на еженедельную рассылку лучших статей. Спасибо!
Станьте нашим читателем,
сделайте жизнь интереснее!
сделайте жизнь интереснее!
Помимо актуальной повестки дня, мы также публикуем:
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
аналитику, обзоры, интервью, исторические исследования.
Центральный ФО
Северо-Западный ФО
Дальневосточный ФО
Комментарии