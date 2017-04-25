СМИ узнали о значительном сокращении финпомощи США Украине

США планируют сократить объем финансовой помощи Украине на две трети. Ранее обещанные Вашингтоном 570 миллионов долларов Киев не получит.

По сведениям издания Foreign Policy, помощь США Украине ограничиться 177 миллионами долларов. Кроме того, Госдепартамент намерен сократить поддержку еще ряда развивающихся стран.

Внешнеполитическое ведомства США намерено направить средства из программы помощи на развитие проекта, связанно с национальной безопасностью США.