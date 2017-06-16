СМИ узнали о захвате российской яхты в Японском море

Российская яхта Katalexa подала сигнал бедствия в Японском море. Предполагается, что она захвачена судном КНДР.

Об инциденте, который предположительно произошел 14 июня сообщили приморские СМИ. При этом они сослались на Морской спасательно-координационный центр, передает «Экономика сегодня».

Официального подтверждения информации пока нет. Представительство МИД России во Владивостоке начало проверку по данному поводу. Каких-либо сообщений из Северной Кореи пока не поступало.