СМИ узнали о захвате российской яхты в Японском море
Российская яхта Katalexa подала сигнал бедствия в Японском море. Предполагается, что она захвачена судном КНДР.
Об инциденте, который предположительно произошел 14 июня сообщили приморские СМИ. При этом они сослались на Морской спасательно-координационный центр, передает «Экономика сегодня».
Официального подтверждения информации пока нет. Представительство МИД России во Владивостоке начало проверку по данному поводу. Каких-либо сообщений из Северной Кореи пока не поступало.
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