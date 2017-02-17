СМИ узнали о задержании в Крыму участника украинского батальона диверсантов
Российские пограничники задержали в Крыму гражданина Украины, который был участником батальона диверсантов.
Задержанный Сеит-Ибраим Зайтуллаев пытался проникнуть на территорию России в обход пункта пропуска. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации»), передает ТАСС со ссылкой на погрануправление ФСБ по Крыму.
При досмотре у нарушителя нашли удостоверение участника гражданского формирования «Аскер», но он признался, что более года входил с состав крымско-татарского батальона имени Номана Челебиджихана. По его словам, данное подразделение готовило диверсантов для осуществления терактов в Крыму, в том числе на пограничных пунктах пропуска.
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