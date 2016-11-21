СМИ узнали о задержании гражданина России в Таиланде

Гражданин России Дмитрий Филипсин задержан правоохранительными органами Таиланда. Мужчина находится в розыске по линии Интерпола.

Россиянина задержали в Паттайе, где он продивает на протяжении последних нескольких лет с женой. При этом, как сообщают местные СМИ, он предъявил полицейским паспорт гражданина Украины. Документ оказался поддельным, передают «Народные новости». За какое преступление россиянин был объявлен в розыск, пока неизвестно.

Российское посольство в Таиланде сообщения о задержании Филипсина пока не подтверждает.