СМИ узнали о задержании главы сахалинского управления Росрыболовства
Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко задержан 10 марта в Южно-Сахалинске.
В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Подробности задержания чиновника он не сообщил.
По данным агентства, Таратенко был исполняющим обязанности руководителя территориального управления с середины 2015 года, а в феврале прошлого года был занял пост его главы.
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