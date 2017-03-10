СМИ узнали о задержании главы сахалинского управления Росрыболовства

Руководитель Сахалино-Курильского территориального управления Росрыболовства Александр Таратенко задержан 10 марта в Южно-Сахалинске.

В отношении него возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий (ст. 286 УК РФ), рассказал РИА «Новости» источник в правоохранительных органах. Подробности задержания чиновника он не сообщил.

По данным агентства, Таратенко был исполняющим обязанности руководителя территориального управления с середины 2015 года, а в феврале прошлого года был занял пост его главы.