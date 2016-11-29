СМИ узнали о выживших после катастрофы самолета в Колумбии

По меньшей мере шесть человек выжили после крушения самолета в Колумбии. К месту падения самолета направлены спасатели.

Ранее сообщалось о том, что на борту самолета, упавшего в районе Ла-Уньон, находился 81 человек – 72 пассажира, в том числе 27 футболистов бразильской команды «Шапикоэнсе» и девять членов экипажа. Самолет направлялся в Медельин.

Предполагается, что к катастрофе могли привести плохие погодные условия или нехватка топлива, передает «Интерфакс».