СМИ узнали о возможных кандидатах на место Улюкаева

В настоящее время обязанности министра экономического развития исполняет заместитель Улюкаева Евгений Елин.

По сведениям «Известий», одним из кандидатов на пост главы ведомства является Андрей Никитин, возглавляющий Агентство стратегических инициатив. В АСИ возможность его назначения на данный пост отвергают, называя слухами.

По другим предположениям занять пост министра может главный экономист ВЭБа и бывший замглавы МЭР Андрей Клепач. Он него комментариев изданию получить не удалось.

Улюкаев был уволен с должности главы МЭР в связи с утратой доверия после задержания по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.