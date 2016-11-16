СМИ узнали о возможных кандидатах на место Улюкаева
В настоящее время обязанности министра экономического развития исполняет заместитель Улюкаева Евгений Елин.
По сведениям «Известий», одним из кандидатов на пост главы ведомства является Андрей Никитин, возглавляющий Агентство стратегических инициатив. В АСИ возможность его назначения на данный пост отвергают, называя слухами.
По другим предположениям занять пост министра может главный экономист ВЭБа и бывший замглавы МЭР Андрей Клепач. Он него комментариев изданию получить не удалось.
Улюкаев был уволен с должности главы МЭР в связи с утратой доверия после задержания по подозрению в получении взятки в размере двух миллионов долларов.
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