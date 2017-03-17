СМИ узнали о возможной выдаче Баранчика Белоруссии

Шеф-редактор ИА Regnum Юрий Баранчик может быть выдан Минску в соответствии с соглашением о правовой помощи между правоохранительными структурами России и Белоруссии.

Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах отметил, что договоренность согласована на самых высоких уровнях и предусматривает выдачу объявленных в розыск лиц. «По сути на территории России человек, о котором вы говорите, находится в рамках единого правового поля. Значит, в рамках этой договоренности он должен быть сопровожден и передан Белоруссии», - заявил собеседник агентства.

Он отметил, что экстрадиция журналиста может начаться в ближайшее время. Эту информацию агентству подтвердили еще несколько источников, но официального подтверждения пока нет.

Баранчик, обвиняемый в Белоруссии разжигании межнациональной розни, был некоторое время назад задержан в Москве. Вскоре журналиста отпустили на свободу, так как суд не стал выносить постановление о его аресте. СМИ сообщали, что Баранчик направил президенту России Владимиру Путину письмо с просьбой о предоставлении политического убежища, однако в Кремле заявили, что оно пока не поступало.