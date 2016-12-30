СМИ узнали о внеплановом ремонте Ту-154 незадолго до катастрофы
Ту-154 Минобороны России, потерпевший катастрофу над Черным морем, незадолго до этого проходил внеплановый ремонт.
Работы проводились на заводе в Самаре. В частности, была устранена протечка топлива и течь крыла, сообщает ИА «Народные новости» со ссылкой на собственный источник. Самолет был принят заказчиком после ремонта без каких-либо претензий.
В настоящее время специалисты устанавливают причины крушения Ту-154 на основе анализа информации бортовых самописцев и поднятых со дна обломков.
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