В МВД узнали о вербовке граждан Украины для торговли наркотиками в РФ

Начальник Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Андрей Храпов заявил, что не менее 70 украинцев были задержаны в РФ в 2016 году за незаконный оборот наркотиков.

- За 9 месяцев этого года задержаны порядка 70 граждан Украины, которые занимались поставкой и распространением синтетических наркотиков на территории РФ. Почти все они получили эту работу на территории Украины, где вербовщики ищут людей для такой деятельности. Практически все задержанные граждане Украины начали заниматься этой деятельностью и получили инструкции на территории Украины, - цитирует Храпова «Интерфакс».

По его словам, сотрудники ГУНК изъяли порядка трех тонн наркотиков за три месяца работы.

- Только за три месяца, истекших с момента образования в структуре МВД подразделений по контролю за оборотом наркотиков, выявлено 48 тысяч наркопреступлений, из которых более 33 тысячи тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота изъято две тонны 890 килограммов подконтрольных веществ, из которых около двух тонн наркотиков каннабисной группы, свыше 600 килограммов синтетических наркотиков, более 100 килограммов героина, - отметил глава ГУНК.