СМИ узнали об угрозе взрыва самолета Трампа

Одному из самолетов президента США Дональда Трампа угрожал пожар и взрыв из-за халатности механиков, проводивших обслуживание «борта номер один».

Инцидент произошел еще в апреле прошлого года, но известно о нем стало только сейчас.

В ходе расследования было установлено, что техобслуживание самолета производилось на предприятии Boeing в Сан-Антонио. Механики использовали ненадлежащие инструменты, что привело к загрязнению кислородного оборудования. Наличие частиц, способных вступать в реакцию с кислородом, могло привести к возгоранию и взрыву во время полета, сообщает «ФедералПресс» со ссылкой на телеканал CNN.

Ущерб, нанесенный самолету, оценили в четыре миллиона долларов. Компания Boeing провела его ремонт за свой счет.