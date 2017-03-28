СМИ узнали об убийстве главы строительного управления МВД

На Осенней улице на западе Москвы обнаружен труп мужчины с огнестрельными ранениями.

Предполагается, что погибший – начальник ФГУП «Ремонтно-строительное управление МВД России» Николай Волков. Согласно предварительной версии, убийство не связано с профессиональной деятельностью Волкова, а произошло в результате ограбления.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили сообщения об обнаружении трупа, ноне уточнили личность убитого, передает НСН.